كم عدد المركبات المفرج عنها من الجمارك في مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟

يوم 29 أبريل الماضي انتهت مدة السماح في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وفق المعلن من وزارة المالية، لكن هناك تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي من قبل عدد من المواطنين عن مدى إمكانية مدها مرة أخيرة أم لا، ونقلت «الوطن» السؤال إلى مسئولي وزارة المالية لتوضيح هذا الأمر.

مجلس الوزراء لم يتخذ قرارًا جديدًا

وبحسب حديث مسئول في مصلحة الجمارك رفض ذكر اسمه، فإن القرار بالمد غالبا ما يكون من قبل مجلس الوزراء، وحتى الآن لم يوجد أي قرارات جديدة بعد انتهاء مدة السماح الأخيرة في 29 أبريل الماضي، وكانت هي المرة الثالثة للسماح.

غلق المنصة الإلكترونية لسيارات المصريين بالخارج

وأوضح المصدر أنه في حالة ورود أي تعليمات جديدة من قبل مجلس الوزراء، سيتم الإعلان عنها فور وصولها، وأنه حتى الآن توقفت المبادرة منذ 12 يومًا، وبالتالي لا يمكن لأي شخص التقديم من جديد لأن المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة لم تقبل مشتركين جدد.

وترصد الوطن تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج وفق المعلن رسميًا من قبل وزارة المالية وهي كالتالي:

تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج

- معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج تتزايد وتصل إلى 27 ألفًا حتى الآن.

- إصدار 250 ألف موافقة استيرادية وتسريع الإجراءات بأكبر قدر ممكن.

- تحويل أكثر من 750 مليون دولار من المصريين المستفيدين بالمبادرة.

- 490 ألف مواطن سجلوا طلباتهم إلكترونيًا قبل غلق المنصة الإلكترونية

- تخصيص لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي

- تخصيص خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة.