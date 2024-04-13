«الهجرة» في أسبوع.. متابعة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

شهدت وزارة الهجرة على مدار أسبوع كامل نشاطًا موسعا للوزيرة سها جندي، منها توقيع بروتوكلات تعاون واستقبال وفود من دول أروبية، ومراعاة شئون المصريين بالخارج، فضلا عن وضع أهمية كبرى للقضية الفلسطينية، لذا نستعرض خلال السطور التالية الملفات التي اهتمت بها الوزارة خلال الأسبوع المنقضي.

إنجازات وزارة الهجرة خلال أسبوع

أنهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقائها بالدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، الذي قام بزيارة مصر على رأس وفد رفيع المستوى بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب الجديد، وأكدت السفيرة أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب كل مصري وفي قمة أولوياته الدولة.

أعدت وزارة الهجرة ملفا شاملا عن بروتوكولات التعاون التي وقعتها بصدد عدد من الملفات المهمة التي تعكف الوزارة على تنفيذها مع عدة جهات، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، وذلك بمناسبة بدء ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

مراعاة ملف المصريين بالخارج

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، طارق سليمان، رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، ونشأت زنفل، نائب رئيس المركز، وناجي سليمان، أحد رموز الجالية المصرية بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز ربط المصريين بالوطن وتذليل ما يواجهونه من تحديات.

وأكدت جندي أنّ مصر حققت نجاحًا كبيرًا في ملف مجابهة الهجرة غير الشرعية، إذ تمكنت من وقف خروج تلك الهجرات من شواطئها بدءًا من 2016، وتعمل على توفير البدائل الناجحة للشباب، ضمن جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات ووزارات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

تفاصيل مبادرة لماذا نستثمر في مصر؟

شاركت إيمان الشريف، الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان «مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟».

وتواصل وزارة الهجرة حملتها الترويجية على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، التي تنتهي في 28 أبريل 2024، وذلك لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المبادرة في مراحلها السابقة، حيث يستطيع أي مصري مقيم بالخارج «أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج» يستجلب سيارة إلى مصر بعد إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة، وبخفض القيمة الجمركية 70%، أي سداد 30% من قيمة الجمارك في شكل وديعة بالعملة الأجنبية.