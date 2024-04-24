آخر موعد للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. بتخفيضات جمركية 70%

حرصت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على تذكير المصريين العاملين خارج مصر، بآخر موعد للتسجيل في «مبادرة سيارات المصريين بالخارج» بعد أن لبت الدولة المصرية، رغبات وطلبات آلاف المصريين بالخارج بمد فتح باب التسجيل في المبادرة لضمان استفادة أكبر عدد من المصريين العاملين بالخارج من امتيازاتها.

آخر موعد للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وأعلنت وزارة الهجرة آخر موعد للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، سيكون يوم الأحد القادم 28 أبريل 2024 الجاري بنفس الامتيازات المعلن عنها في المرحلة الأولى والتخفيضات الجمركية الكبيرة التي تصل إلى 70 %، حيث سيتم غلق التسجيل، مؤكدة في بيان صحفي أصدرته الوزارة، اليوم، أنه تم إعادة وتمديد فتح باب التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، لتمكين التسجيل للمصريين الذين لم يسجلوا في المرحلة الأولى.

وأوضحت الوزارة، أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج يتم تفعيلها بموجب القانون رقم 174 لسنة 2023، بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي تمت الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

خطوات الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وأكدت الوزارة أنها وضعت في اعتبارها، ضرورة استفادة المصريين العاملين في بعض الدول التي تعاني نزاعات أو التي تضع حدا للتحويلات خارجها، أو الدول التي يجد المصريون المقيمون فيها صعوبة في فتح حسابات دولارية، منوهة إلى ضرورة أن يقوم هؤلاء المصريين بضرورة التسجيل على التطبيق قبل انتهاء مدة المبادرة، وإرسال شكوى تتضمن العائق في إتمام التحويل، حيث سيتم دراسة كل حالة من هذه الحالات بشكل منفصل، وكذلك إيجاد الحلول من خلال آلية لتحويل الوديعة والاستفادة من المبادرة.

وفيما يتعلق بطلبات استرداد الوديعة، كشف تقرير لـ وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك نحو 2600 طلب استرداد لفرق قيمة الوديعة، حيث تم تقدير قيمة الوديعة 100% من قيمة الضريبة الجمركية في المرحلة الأولى، وتم تخفيضها بنسبة 70% لتصل إلى 30% من قيمة الضريبة الجمركية، وبالتالي فهؤلاء هم من لهم حق في استرداد فرق قيمة الوديعة.