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«صباح الخير يا مصر»: استمرار تجهيز المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح

كتب:

منار مجدي
01:15 م | السبت 11 مايو 2024
مراسل «صباح الخير يا مصر»

مراسل «صباح الخير يا مصر»

قال محمود جميل مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر» من معبر رفح، إن المعبر لا يزال مغلقا من الجانب الفلسطيني.

تجهيز عدد كبير من شحنات المساعدات

أضاف خلال رسالة على الهواء، أن الجهود المصرية في تجهيز عدد كبير من شحنات المساعدات والأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، رغم الاشتباكات في الجانب الفلسطيني، تحسباً لدخول المساعدات في أي وقت.

وتابع بأنه في الجانب الفلسطيني من معبر رفح لا تزال الاشتباكات مستمرة، بالأخص في فترات الليل، إذ تكون فيها الاشتباكات بشكل أعنف والقصف بشكل مستمر.

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