مراسل «أون» من أمام معبر رفح يرصد لـ«كل الزوايا» آخر الأوضاع

رصد عوض الغنام، مراسل قناة «أون» من أمام معبر رفح، آخر الأوضاع من أمام المعبر، مشيرا إلى أن السيارات محملة بالمساعدات للأشقاء الفلسطينيين، لكن إسرائيل تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحول دون وصول المساعدات للشعب الفلسطيني.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، إن شدة الانفجارات تزداد مع منتصف الليل، وفي الساعات المبكرة من النهار، منوها بأن سكان الشيخ زويد يعيشون تلك الأجواء، ويرون بأعينهم الدخان في السماء، وأصوات الضرب في مدينة رفح الفلسطينية، ويتأثرون بذلك، ويتمنون السلامة للأخوة الفلسطينيين.

وأكد «الغنام» أن الوضع في رفح اليوم هادئ قليلًا، وقد يكون السبب في ذلك، الضغوطات الأمريكية، بناء على المعلومات المسربة من داخل غزة.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل سيطرت على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لهذا لم تتمكن مصر من إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني بسبب الرفض الصهيوني، منوها بأن مصر كانت تدخل سيارات محملة بالمساعدات وبالبنزين والسولار، ولكن العدو الصهيوني منذ 6 مايو الماضي يمنع دخولها.

وأشار إلى أنه وصل إلى مصر قوائم المصابين الذين ينتظرون الذهاب إلى المستشفيات المصرية سريعًا، لكن الجانب الصهيوني رفض عبور المصابين.

وتابع: «لا يوجد في رفح الفلسطينية سوى مستشفى واحد، ومراكز الغسيل الكلوي تم قصفها بالكامل، وبالتالي الوضع الصحي خطير بصورة كبيرة».