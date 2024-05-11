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ضبط عاطل متهم بالاتجار بالأسلحة النارية في محافظة قنا

كتب:

محمد بركات
12:18 م | السبت 11 مايو 2024
مديرية أمن قنا

مديرية أمن قنا

كشفت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، عن قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) بالاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص.

جرى ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (بندقية آلية – 17 بندقية خرطوش – 3 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالي «متحصلات نشاطه الإجرام» – سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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