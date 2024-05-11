ضبط عاطل متهم بالاتجار بالأسلحة النارية في محافظة قنا
كتب:
محمد بركات
12:18 م | السبت 11 مايو 2024
مديرية أمن قنا
كشفت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، عن قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) بالاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص.
جرى ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (بندقية آلية – 17 بندقية خرطوش – 3 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالي «متحصلات نشاطه الإجرام» – سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية).
بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.