ضبط عاطل متهم بالاتجار بالأسلحة النارية في محافظة قنا

كشفت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، عن قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) بالاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص.

جرى ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (بندقية آلية – 17 بندقية خرطوش – 3 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالي «متحصلات نشاطه الإجرام» – سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.