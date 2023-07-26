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كل ما تريد معرفته عن حركة تنقلات مديرية أمن محافظة قنا 2023

كتب:

رجب آدم
01:48 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
حركة تنقلات مديرية أمن قنا 2023

حركة تنقلات مديرية أمن قنا 2023

شملت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة قنا 2023 تعيين مدير أمن جديد بدلا من اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا المحال على المعاش خلال حركة وزارة الداخلية لمدراء الأمن على مستوى الجمهورية، كما شملت تعيين مساعد مدير أمن قنا لقطاع شمال محافظة قنا إلى حكمدار مديرية أمن قنا.

مدير أمن قنا الجديد 2023

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الداخلية 2023 تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة قنا 2023 تعيين اللواء مصطفى مبروك مصطفى دره مديرا لمديرية أمن قنا بدلا من اللواء إيهاب طه.

وشغل اللواء مصطفى مبروك، مدير أمن قنا الجديد منصب مدير إدارة البحث الجنائي ومدير إدارة الأمن الوطني في محافظة الوادي الجديد، والعام الماضي عين كمساعد لمدير أمن الوادي الجديد.

حكمدار مديرية أمن قنا

كما شملت حركة تنقلات وزارة الداخلية تعيين اللواء اللواء ضياء رفعت نائب مدير الأمن لقطاع شمال محافظة، حكمدار مديرية أمن قنا 2023، بدلا من اللواء صموائيل عطا الله.

حركة تنقلات وترقيات وزارة الداخلية 2023

ومن أبرز القيادات من أبناء محافظة الذين يعملون في وزارة الداخلية، تعيين اللواء محمود أبو عمرة ابن نجع حمادي مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام في حركة التنقلات الأخيرة.

 

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بقلم رجب آدم