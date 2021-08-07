بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط الشرطة في مديرية أمن قنا

اعتمد اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، حركة تنقلات ضباط المباحث والنظامين في مراكز وأقسام الشرطة في قنا.

وشملت الحركة تعيين العقيد أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث في ابوتشت، مديرا للعلاقات العامة بمديرية أمن قنا، ونقل المقدم محمد إيهاب خلف الله رئيس مباحث البندر، للمباحث الجنائية، والإبقاء على الرائد بسام حمزة معاون أول مباحث البندر، وتعيين المقدم محمد فراج رئيسا لمباحث البندر، والإبقاء على الرائد محمد المغربي رئيسا لمباحث مركز قنا، والرائد محمد عبدالقادر، رئيسا لمباحث قفط، والرائد محمد الملقب رئيسا لمباحث قوص.

كما شملت الحركة الإبقاء على الرائد عمر الشريف، رئيسا لمباحث دشنا، وتعيين الرائد محمد إمبابي رئيس مباحث ادفو، رئيسا لمباحث نجع حمادي، والرائد أنور بريقع رئيسا لمباحث الوقف، والإبقاء على الرائد مصطفى القاضي، رئيسا لمباحث فرشوط، والرائد عمرو مطاوع رئيسا لمباحث نقادة، والمقدم عبدالحق محمد عبدالحق، رئيسا لمباحث ابوتشت، والإبقاء على الرائد محمد عبدالقادر رئيسا لمباحث مركز قفط.

كما شملت الحركة نقل العقيد محمد سليمان، وكيل فرع البحث الجنائي أبوتشت ،للعمل رئيسا لتنفيذ الأحكام بالمديرية، والابقاء على العميد قرشي عبدالمنعم ، رئيسا لفرع البحث الجنائي في ابوتشت، والعقيد محمد جمال نصار وكيلا لفرع البحث الجنائي في أبوتشت.

وتأتي هذه الحركة التي أصدرها مدير أمن قنا، ضمن الحركة الثانوية لضباط الشرطة.