باحث بـ«المصري للفكر»: تصويت «الأمم المتحدة» لصالح فلسطين يزيد عزلة إسرائيل

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر الاستراتيجي، إن التصويت بالأمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح عضوية فلسطين في المنطقة الدولية، يدل على تزايد وعي المجتمع الدولي بما يجرى في فلسطين، وزيادة عزلة إسرائيل بالمجتمع الدولي، جراء الجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة، والإبادة الجماعية به.

المجتمع الدولي أدرك ضرورة إقامة دولة فلسطين

وأوضح «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «دي أم سي»، أن المجتمع الدولي أدرك أنه من الواجب أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة على حدود 7 يونيو 1967، وتكون كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وهو ما يرمز لرفض غالبية المجتمع الدولي لما تمارسه الولايات المتحدة من مصادرة حق المجتمع الدولي في أن يكون هناك قرار لهم يدعم فلسطين، خاصة أن مشروع القرار الذي عرض على مجلس الأمن من قبل المجموعة العربية قدمت أمريكا حق النقض بشأنه.

فلسطين تتعرض لضغوط منذ 7 أكتوبر

وأشار الباحث إلى أن فلسطين منذ الـ7 من أكتوبر، وهي تتعرض لضغوط كبيرة، مع استمرار العمليات العسكرية في القطاع، وصولا لشرق رفح الفلسطينية، موضحا أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التوقيت، بالتزامن مع ما تتعرض له فلسطين في قطاع غزة من ضغوط كبيرة، يعزز من قبول المجتمع الدولي للدولة الفلسطينية، واعتراف غالبية الدول بفلسطين، وخلال الأشهر الماضية أصبح هناك توجه من الدول للاعتراف بدولة فلسطين.