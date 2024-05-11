«عربية النواب» ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين

رحبت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، معتبرة هذا القرار التاريخي بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من 7 عقود من الاحتلال الأجنبي.

أهمية حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، «إنه يجب على المجتمع الدولي أن يعي جيداً أهمية حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبا من جميع الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أن تمضي قُدُماً نحو اتخاذ هذه الخطوة الهامة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني».

تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين

وطالب «أباظة» المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن الولايات المتحدة الأمريكية بتكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن هذا هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي ورفضه المستمر في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.