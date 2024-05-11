عضو القوى العاملة بالنواب: التصويت الأممي لصالح فلسطين تكليل لجهود مصر

قالت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن تصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، ضربة قوية للاحتلال الاسرائيلي وحكومته تؤكد أن هناك مساندة دولية ومصرية للحقوق الفلسطينية وتتويج لها، ورفض تام للعدوان الحالي.

التصويت الأممي لصالح الأهلية الكاملة لفلسطين تكليل لجهود مصر

وأوضحت التمامى في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الموافقة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، خطوة على الطريق الصحيح نحو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفي مواجهة العدوان الغاشم من الجانب الإسرائيليي، وبالخصوص عدوان غزة المستمر قبل 7 أشهر.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها خطوة مهمة للغاية لمساندة الحقوق الفلسطينية دوليا والتدخل الحاسم والجاد من جانب مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لإلزام إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية، ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

جهود مصرية متواصلة لنصرة الشعب الفلسطيني

وأشادت التمامي بالجهود المصرية المتواصلة على مدار الساعة لنصرة الشعب الفلسطيني ورفض العدوان عليه والتحرك نحو هدنة حقيقية تنهي هذه الكارثة.