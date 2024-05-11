«مدبولي»: مصنع «بوش» سيبدأ الإنتاج في نوفمبر المقبل

قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إنَّ مصنع بوش تابع لأحد أكبر الشركات على مستوى العالم في تصنيع الأجهزة المنزلية، ومعروف كعلامة تجارية عالمية وهو أوروبي المنشأ، وكانت الفرصة لإقناع هذه الشركة بالتواجد في مصر خلال زيارة بالخارجن إذ جرى مقابلة رئيس الشركة والتفاوض على افتتاح مركز لها في مصر ومنحنها الرخصة الذهبية وتم تخصيص الأراضي.

وتابع «مدبولي» خلال كلمته في أثناء تفقده عدد من المنشآت الصناعية بالعاشر من رمضان، ونقلتها قناة «إكسترا نيوز»: «المصنع سيبدأ الإنتاج في نوفمبر المقبل، ليبدأ خط إنتاج للبوتاجازات وسيبدأ التوسع بالغسالات والثلاجات ولديه خطط توسعية لتغطية شمال أفريقيا والشرق الأوسط».