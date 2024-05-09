مدبولي يشكر رئيس وزراء الأردن على دعم العمالة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنّ التواصل بين الوزراء بالحكومتين المصرية والأردنية يكون بشكل يومي لحل أي مشكلات أو تحديات في العمل اليومي الروتيني، وهو السبب وراء نجاح جميع أعمال التبادل الاقتصادي والتجاري.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأردني بشر الخصاونة بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين: «نشهد طفرة كبيرة جدًا في أعمال النقل واللوجستيات والسلع المختلفة، وكل شغلنا الشاغل في الفترة المقبلة زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص في دولتين».

وتابع رئيس الوزراء: «أوجه الشكر لرئيس وزراء الأردن على ما ألمسه من تعاون غير مسبوق على المستوى الشخصي والحكومتين على ما يلقاه العمال المصريون في المملكة الأردنية الهاشمية، من دعم رغم وجود تحديات ومشكلات، ولكن نرى كل التعاون والتجاوب من الجانب الأردني في حل مشكلات العمالة المصرية، ودائما العامل المصري مرحب به في المملكة الأردنية، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التغلب على أي تحديات نعتبرها من العمل الروتيني في هذا الشأن».