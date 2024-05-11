نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة الشمسية.. قطع للكهرباء في البلاد

أعلنت شركة «ترانس باور» النيوزيلندية إغلاق عدد من خطوط الكهرباء بسبب تأثير عاصفة شمسية قوية من المتوقع أن تصل إلى البلاد في نهاية هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

انقطاع الكهرباء بسبب العاصفة الشمسية

وصرحت الشركة أنه تم إيقاف الكهرباء في جميع أنحاء البلاد لمنع انقطاع التيار وتجنب تلف المعدات بسبب العاصفة الشمسية، «ضمن خطتنا للطوارئ، نحن نقوم بإيقاف بعض خطوط نقل الكهرباء عبر الجزيرة الجنوبية كإجراء احترازي، يتطلب هذا إصدار إشعار طوارئ للشبكة، ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤثر هذا الإجراء الأولي على توفير الكهرباء للمستهلكين».

أكد جون كلارك، المدير العام التنفيذي لشركة ترانس باور، في تصريح لقناة «1 نيوز النيوزيلندية» أن العاصفة الشمسية تسببت في تيارات كهربائية عبر الأرض، ولذا يتعين تقليل تدفق التيارات عن طريق إيقاف تشغيل دوائر النقل حيثما يكون ذلك ممكنًا.

وأشار إلى أن هذا الإجراء الاحترازي يهدف إلى حماية المعدات الحيوية الأخرى، بما في ذلك المحولات والمولدات، من التلف.

العاصفة الأكبر من 2003

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن العاصفة الشمسية الحالية هي الأكبر منذ أكتوبر 2003، ومن المتوقع أن تستمر اليوم وغدًا، مما يشكل خطرًا على عدة خدمات بما في ذلك أنظمة الملاحة وشبكات الكهرباء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.