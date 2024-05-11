أمريكا تحذر من تعطل الأقمار الصناعية والاتصالات بسبب عاصفة شمسية مرتقبة

حذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي من احتماليات تعرض أنظمة الأقمار الصناعية والاتصالات وشبكة الكهرباء وإشارات الراديو لأعطال بسبب عاصفة شمسية شرسة قوية تضرب الأرض ومستمرة ليوم الأحد.

ظاهرة لم تتكرر منذ عام 2003

وبحسب صحيفة «الجارديان» فإن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أصدرت تحذيرًا نادرًا بشأن ظروف العاصفة المغناطيسية الأرضية الشديدة بقوة G5 عندما وصل انفجار شمسي إلى الأرض وكان من المقرر أن تستمر التأثيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع وربما حتى الأسبوع المقبل، وهي ظاهرة لم تتكرر منذ عام 2003.

ونبهت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مشغلي محطات الطاقة والمركبات الفضائية في المدار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وكذلك الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

العاصفة تسببت عام 2003 في دمار بشبكة الطاقة العالمية

وكان آخر حدث مماثل أو أكبر حجمًا هو العواصف الشمسية «هالوين G5» في أكتوبر 2003، التي أنتجت عددًا كبيرًا مما وصفته وكالة ناسا بالشفق القطبي الشبحي، ولكنها أحدثت دمارًا بشبكة الطاقة العالمية، لا سيما في السويد وجنوب أفريقيا.

وكما هو الحال مع عواصف عام 2003، فإن نشاط هذا الأسبوع سينتج عنه عرض سماوي مذهل للأضواء الشمالية في ولايات تصل إلى الجنوب من ولاية ألاباما.

وقال برنت جوردون، رئيس خدمة التنبؤ بالطقس الفضائي، إن الحدث الشمسي سيستمر حتى يوم الأحد على الأقل، مضيفًا «لسنا متأكدين تمامًا مما يمكن توقعه، على الرغم من أننا نتوقع رؤية وصول مفاجئ يتبعه ربما واحد أو اثنين آخرين».