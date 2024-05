سر تحول سماء أوروبا إلى اللون الوردي.. ما علاقة العاصفة الشمسية؟

تسببت عاصفة شمسية في تحويل شكل السماء، وجعلها تظهر بألوان خضراء ووردية خطفت الأنفاس كل من رآها، تلك الظاهرة التي تعرف باسم «الأورورا».

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أوروبا والولايات المتحدة، نشروا صورًا لظاهرة «الأورورا»، التي حدثت بعد العاصفة الشمسية التي ضربت الأرض أمس الجمعة، ونتج عنها بعض الأضرار مثل توقف الأقمار الصناعية وعطل شبكات الكهرباء، ويتسغرق ذلك الضوء 8 دقائق من أجل السفر لمسافة 93 مليون ميل من الشمس إلى الأرض.

وبدورها قالت جانا ليفين عالمة الفيزياء الفلكية، أن الأجسام النشطة التي تسبب ظاهرة الشفق القطبي تنتقل بشكل بطئ، مما يجعلها تستمر حتى نهاية الأسبوع، بحسب ما جاء في شبكة «سي إن إن».

Just had an intense burst over Chester SC. It looked like green flames by the naked eye! @SCweather_wx @wxbrad @HenryWX @NWSGSP pic.twitter.com/VoQXOI72bw