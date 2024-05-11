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سر تحول سماء أوروبا إلى اللون الوردي.. ما علاقة العاصفة الشمسية؟

كتب:

أنس سعد
12:09 م | السبت 11 مايو 2024
ظاهرة الأورورا

ظاهرة الأورورا

تسببت عاصفة شمسية في تحويل شكل السماء، وجعلها تظهر بألوان خضراء ووردية خطفت الأنفاس كل من رآها، تلك الظاهرة التي تعرف باسم «الأورورا».

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أوروبا والولايات المتحدة، نشروا صورًا لظاهرة «الأورورا»، التي حدثت بعد العاصفة الشمسية التي ضربت الأرض أمس الجمعة، ونتج عنها بعض الأضرار مثل توقف الأقمار الصناعية وعطل شبكات الكهرباء، ويتسغرق ذلك الضوء 8 دقائق من أجل السفر لمسافة  93 مليون ميل من الشمس إلى الأرض.

استمرار ظاهرة الشفق حتى نهاية الأسبوع

وبدورها قالت جانا ليفين عالمة الفيزياء الفلكية، أن الأجسام النشطة التي تسبب ظاهرة الشفق القطبي تنتقل بشكل بطئ، مما يجعلها تستمر حتى نهاية الأسبوع، بحسب ما جاء في شبكة «سي إن إن».

زيادة البقع الشمسية منذ عام 2022

عمليات رصد البقع الشمسية زادت خلال الفترات الماضية، وتعد مؤشر لاحتمالية ظهور «الأورورا» بشكل أكبر منذ نهاية سنة 2022، وتجاوز التوقعات الأخيرة.

ما هي البقعة الشمسية وكيف تتكون الألوان

وتعتبر البقع الشمسية عبارة عن مناطق مظلمة ذات درجة حرارة منخفضة، لكن في الوقت نفسه تكون ذات مغناطيسية قوية على سطح الشمس، مما يجعلها تخلق تشوهات في الجسيمات فتظهر في الفضاء،  ويطلق على هذا النشاط اسمه «القذف الكتلي الإكليلي»، ويقوم بإرسال الجسيمات لمسافة أكثر 94 مليون ميل، حتى تصطدم بالغلاف الجوي لكوكب الأرض، ومن ثم تظهر الألوان في السماء.

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بقلم أنس سعد