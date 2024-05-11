شيخ الأزهر يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة

تقدَّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة، رئيس المكتب العسكري للعاهل البحريني.

الصبر والسلوان

كما تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة

ونعى الديوان الملكي في البحرين، الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة، رئيس المكتب العسكري للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الديوان الملكي في بيانه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة».