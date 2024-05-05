نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام والرابط

أعلن الأزهر الشريف أسماء الطلاب الأوائل الفائزين في مسابقة الأزهر السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم للعام 2023-2024، وبلغ عدد المشاركين فيها نحو 150 ألف متسابق، ويهتم كثير من المتسابقين بنتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي.

نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي

ويمكن للمتسابقين في مسابقة الأزهر معرفة نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي من خلال:

الدخول إلى موقع الأزهر الشريف الإلكتروني من هنــا.

إدخال الرقم القومي.

الضغط على بحث.

تظهر أمامك النتيجة.

مسابقة شيخ الأزهر

وخلال الحديث عن نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي، يجدر الإشارة إلى أن المسابقة تضم 4 مستويات بجوائز تتجاوز 25 مليون جنيه، وهي:

المستوى الأول: حفظ القرآن ‏الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 250 ألف جنيه ‏والمركز العاشر 90 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز ‏من المراكز العشرة الأولى.

المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول ‏‏150 ألف جنيه والمركز العاشر 60 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب ‏فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى. ‏

المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة ‏التوبة حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ‏ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا ‏المستوى.

أما المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية ‏سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه) ، ويحصل محفظ ‏المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.‏