«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تعميق العمليات برفح الفلسطينية

قال همام مجاهد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة حتى اليوم الخامس على التوالي، منوهًا إلى استمرار أصوات الطائرات الحربية والمسيرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب أماكن على حد قولهم إنها تابعة للفصائل الفلسطينية، تحديدًا حركة حماس، داخل مدينة رفح الفلسطينية من الناحية الشرقية.

استخدام قوات الاحتلال المدفعية في الاشتباكات

وأضاف مجاهد، خلال مراسلته للقناة، حدوث اشتباكات متقطعة في مدينة رفح، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تستخدم المدفعية والأسلحة المتوسطة في الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية، وأعلن جيش الاحتلال في صباح اليوم تعميق العمليات العسكرية في رفح ودعى إلى إخلاء حيين مدنيين في شرقي مدينة رفح، وطالب الأهالي والنازحين المتواجدين في هذه المناطق أن ينتقلوا إلى منطقة المواصي أو إلى وسط وغربي مدينة رفح الفلسطينية.

تركز عمليات قوات الاحتلال في 3 مواقع

وواصل مراسل القاهرة الإخبارية: «جيش الاحتلال أعلن أن هناك 3 مواقع تتركز فيها العمليات العسكرية في قطاع غزة، أولها شمال القطاع وتحديدًا في مخيم جباليا، حيث دعت قوات الاحتلال السكان بالنزوح غرب مدينة غزة، والثانية هو حي الزيتون والتي تتمركز فيها الاشتباكات وضربات الاحتلال منذ 3 أيام، والموقع الثالث هو شرق مدينة رفح الفلسطينية التي تواصل فيها القوات عملياتها».