كاتب صحفي: إسرائيل دولة احتلال متغطرسة وأمريكا شريك متضامن لجرائمها في غزة

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، إنَّ تمزيق مندوب إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة احتجاجًا على قرار الجمعية العامة الخاص بالعضوية الكاملة لفلسطين بالمنظمة الأممية، يبرهن أن الكيان الإسرائيلي ما هو إلا «دولة احتلال متغطرسة».

وأضاف «الزهار»، خلال مداخلة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ما فعله مندوب إسرائيل يعد أحد دلالات أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة وقرار الأمس ليس موجهًا لإسرائيل بالأساس، ولكن للولايات المتحدة الأمريكية ومطالبة المجتمع الدولي بألا تميلوا لإسرائيل كل هذا الميل».

وتابع الكاتب الصحفي: «منذ أقل من شهرين استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مواجهة قرار يسمح بمنح فلسطين الحق في عضوية كاملة بالأمم المتحدة وتصويت الأمس يعني أنه تصويت ضد الولايات المتحدة وانحيازها الكامل لـ إسرائيل».

وأكد أنَّ الولايات المتحدة وهي الدولة الأكبر في العالم الآن، هي دولة متورطة بكل المقاييس وشريك متضامن في المحرقة والمجازر التي ترتكب في الأراضي العربية المحتلة وبالتحديد في قطاع غزة، منذ إندلاع الحرب.