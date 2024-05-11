معلقة واحدة من هذا المكون لنجاح بيكاتا اللحمة بالمشروم في البيت

البيكاتا هو طبق إيطالي شهير يتكون عادةً من شرائح لحم «غالباً لحم البقر أو الديك الرومي» المغمسة في صوص المشروم والكريمة، ويُقدم البيكاتا عادةً مع الباستا أو الخضروات المشوية، وهو طبق شهي وشهير في المطبخ الإيطالي.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، طريقة عمل بيكاتا اللحمة بالمشروم، على خطى الشيف آية حبيب.

المكونات:

نصف كيلو لحم «بيكاتا».

500 جرام مشروم مقطع إلى شرائح رقيقة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 فص ثوم مفروم.

نصف كوب بقسماط.

1/4 كوب بقدونس طازج مفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

كوب كريمة.

1/2 كوب مرقة اللحم أو ماء.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

بارميزان مبشور للتزيين «اختياري».

طريقة عمل بيكاتا اللحمة بالمشروم

تبلي اللحم بالفلفل الأسود والملح.

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، سخّني الزبدة، وشوحي اللحم على الجانبين، ثم اخرجيها.

ضيفي الثوم المفروم وقلّبيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

أضف شرائح المشروم إلى المقلاة وقلّبيها بين الحين والآخر حتى تصبح ذهبية اللون وتتحول إلى قطعة طرية.

ضيفي الدقيق والبقدونس وامزجيهم مع المشروم.

قومي بوضع المزيج بالملح والفلفل حسب الذوق، ثم الشوربة مع الكريمة.

قد ترغبين في إضافة المزيد من الدقيق إذا كانت الخليط رطبة جداً، ثم قلبيها مع المشروم لتغطية الخليط جيداً.

عليك إضافة ملعقة صغيرة من السكر والتقليب جيداً، لضمان نجاح القوام والمذاق.

ضعي شرائح اللحم مرة أخرى، وامزجي المكونات.

قومي بتقديم البيكاتا الساخنة، ويمكن تزيينها بالبارميزان المبشور إذا رغبت في ذلك.

قدم البيكاتا مع الخبز المحمص أو الباستا المسلوقة كوجبة رئيسية شهية.