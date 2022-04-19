«سر الخلطة».. بيكاتا بالمشروم وصفة سهلة جربيها

استعرضت «الوطن»، في برنامج «سر الخلطة»، الذي يُعرض على شاشتها طوال شهر رمضان، في حلقة اليوم طريقة وسر خلطة وجبة «بيكاتا اللحم والمشروم»، من داخل مطعم صبحي كابر، إذ ذكر صاحب المطعم أن المقادير المطلوبة من أجل عمل وجبة لـ 5 أشخاص تكمن في ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الملح، وحبة كبيرة من البصل، وملعقة كبيرة من معجون المستردة، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكوب من المرق أو الماء، ونصف كوب من الكريمة السائلة.

بعض مقادير عمل بيكاتا بالمشروم من صبحي كابر

من ضمن المقادير أيضًا، ذكر صبحي كابر، أنه يتم إحضار ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من الخل، وملعقتين كبيرتين من الدقيق، وعشر حبات مشروم مقطع إلى شرائح، فضلًا عن ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة، وخضروات مسلوقة للتقديم، فضلًا عن بقدونس مفروم للتزيين، ويتم التحضير بوضع قطعة الفيليه في طبق عميق، وبرش البصل باستخدام مبرشة الخضراوات، وإضافة البصل المبروش على قطعة اللحم، و إضافة عصير الليمون ومعجون المستردة، والفلفل، والملح، والخل.

طريقة تحضير بيكاتا بالمشروم من صبحي كابر

وأوضح أنه بعد ذلك يتم فرك قطعة فيليه اللحم بالبهارات والبصل جيدًا حتى تتغلف تمامًا وتتشرب نكهة التتبيلة جيدًا، ثم تغليف قطعة فيليه اللحم المتبلة بالنايلون، وحفظها في الثلاجة عدّة ساعات أو ليلة كاملة، وتقطيع قطعة الفيلية إلى شرائح رقيقة بسماكة واحد سنتيمتر لكل شريحة، وذلك باستخدام سكين حادة، ثم وضعها على قطعة من ورق الزبدة، وتغطيتها بقطعة أخرى من ورق الزبدة، ثم طرقها بمطرقة اللحم لتصبح رقيقة بسماكة نصف سنتيمتر لكل شريحة.