«السلامين»: دولة الاحتلال لا تضع الأمم المتحدة في الحسبان.. ولا تعرف المواثيق والأعراف

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعطاء فلسطين العضوية خطوة مهمة، لكنها ليست ملزمة، حيث أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أنه سيتم طرق الأبواب في الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب.

الموافقة على إعطاء فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

أضافت «السلامين» خلال مراسلتها للقناة، أن السلطة الفلسطينية تتحدث عن عدد الأصوات الكاسح الذي وافق على إعطاء فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، واعتبروا أن هذا انتصار مهم في ظل الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة، ما جعل دولة الاحتلال في حالة من الجنون أمام وسائل الإعلام.

وواصلت: «كما مزق وزير الخارجية الإسرائيلي ميثاق الأمم المتحدة أمام أعين جميع الدول، مما يبرز أنهم لا يضعون في الحسبان الأمم المتحدة ولا الأعراف والمواثيق، والعار على الدول التي صوتت ارتكبت العديد من المجازر التي أبيد فيها شعب كامل بقطاع غزة»، لافتةً إلى أن دولة الاحتلال أقيمت على أنقاض نكبة فلسطين عام 1948.