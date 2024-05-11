أستاذ علاقات دولية: تأييد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة انتصار تاريخي

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك انتصارا تاريخيا لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار موافقة 143 دولة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة» أن جلسة الأمم المتحدة أمس يمثل ضغطا على دولة الاحتلال الإسرائيلي ويزيد من عزلة إسرائيل وهو اعتراف من المجتمع الدولي ودلالة واضحة على تقلص الدعم لإسرائيل وزيادة دعم فلسطين.

وتابع: «المسار الدبلوماسي هو الذي يحقق إيجابيات والمسار العسكري غير المدروس لحماس أدى لسوء الوضع الذي وصلنا إليه الآن بينما المسار الدبلوماسي دليل قاطع أننا ممكن نخطو خطوات بعيدة وفلسطين ستجلس بين الأعضاء وتصدر بيانات وبمجرد التصويت بالأمس انتصار جديد على طريق القضية الفلسطينية».