«دفاع النواب» تحذر من التكتلات السكنية للضيوف داخل مصر

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، أن مصر عمود الخيمة في المنطقة وهي بلد الأمن والأمان، وأي دولة تعاني من أي أزمة نجد مواطنيها يتجهون إلى مصر لأنها المقصد والملاذ الآمن لهم.

مجلس النواب يتابع عن كثب تكدس الضيوف

وأضاف إبراهيم المصري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب يتابع عن كثب تكدس الضيوف في بعض المناطق السكنية بمصر، موضحًا أنه يخشى من وجود تكتلات سكنية من الضيوف داخل مناطق معينة في مصر، ولا بد من تقنين هذه الأمور بصورة عاجلة.

وتابع: لا يمكن لأي دولة عربية استيعاب هذا الكم من الضيوف واستمرارهم مدة زمنية طويلة؛ الأمر الذي يمثل عائقا اقتصاديا على الدولة المستضيفة لهم، معقبًا: «أي دولة أوروبية بتتعامل مع ملف اللاجئين بمنتهى الحزم والصرامة، ممكن يموتوا أي مهاجرين غير شرعيين متجهين لأرضهم».

وأوضح أنه يجب على الحكومة وضع خطة بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين أو الهيئات المختصة بملف اللاجئين، منوهًا بأن توافد الضيوف بصورة غير شرعية بمثابة تهديد للأمن القومي.

وضع خطة استراتيجية لحصر عدد الضيوف لدينا

وأكمل: ملف اللاجئين تمت إدارته بصورة عشوائية منذ البداية، ولا بد من وضع خطة استراتيجية لحصر عدد الضيوف لدينا، والعمل بمنظومة تكنولوجية متطورة كاملة تحتوي على كافة البيانات الخاصة بهؤلاء المقيمين داخل مصر.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيبدأ خلال الأيام المقبلة سن مجموعة من التشريعات والقوانين المرتبطة بتقنين الأوضاع المرتبطة بملف الضيوف المتواجدين داخل مصر.