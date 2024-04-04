وصفوه بـ«العشاء المبكر».. كيف استقبل الضيوف دعوة سامية جمال لإفطار رمضان؟

كان لشهر رمضان طابع خاص في قلب الفنانة سامية جمال، حتى أنها بكت عندما حل عليها وهي في أمريكا بعيدة عن الطقوس المصرية، وذلك بعدما ذهبت لمشاهدة استديوهاتها والتعرف على معالمها ونجومها، وما إن لبثت حتى قررت بعمل مائدة إفطار كبيرة تعرف الأجانب فيها عن معنى الشهر الجليل، بحسب مجلة الكواكب في عددها الصادر عام 1954.

ذكريات رمضان لسامية جمال

كانت تحب شهر رمضان كثيرًا، وعن ذكرياتها معه قصت أنه كان له طابع خاص، لكن كانت هناك ذكرى تؤرق قلبها سببت لها بعض الضيق في ذكرياتها مع رمضان، إذ كان أبيها يحتفل بالشهر المبارك، لكن كانت زوجة أبيها تحرمها من كل أنواع الحلوى: «كان إخواتي بيلعبوا بالفوانيس إلا أنا كانت بتمنعني وتسخر مني»، لكنها أكدت أنه من الشهور التي لها طابع خاص في قلبها خاصةً عندما ذهبت إلى أمريكا وتفاجأت أنها دون أهلها وبعيدًا عن طقوس مصر.

رمضان في مصر حاجة تانية

كانت الفنانة سامية جمال برفقة زوجها عبد الله كنج في أمريكا، وعندما علمت أنه حل شهر رمضان انهمرت الدموع من عينينها، فقد كان هذا أول رمضان تقضيه بعيدًا عن أهلها وأسرتها: «كانت الذكريات في ذهني عن رمضان لما كنت بحتفل بيه في القاهرة»، لذا قررت أن تعد حفلة إفطار للصديقات والأصدقاء الذين تعرف عليهم هناك، كما قررت أن يكون الطعام هو الأطباق المفضلة في شهر رمضان.

مائدة رمضانية

اشتريت كل المكونات من اللحوم والحلويات، لكنها لما تجد قمر الدين، وطهيت الطعام وطبع زوجها الدعوات وقال للجميع ستقام بسبب مناسبة تدعى رمضان: «أحدثت كلمة رمضان ضجة كبيرة وحاول كل الذين وصلتهم الدعوة تفسير الكلمة بغير جدوى»، وكانت استديوهات أمريكا كلها وأنديتها تتحدث عن الحفلة التي ستقيمها يوم العطلة الرسمية في الوقت الذي ستغرب فيه الشمس.

وبدأ المدعون يتوافدون في الموعد المحدد، ويسألون عن معنى كلمة رمضان، بدأت تشرح لهم حتى تناولوا طعام الافطار: «اجمعوا على أن الطعام الشرقي طعام لذيذ واتفقوا على تسميته العشاء المبكر»، وقصوا الكثير من القصص حول عادات رمضان في مصر، وكيف يكون أهلها.