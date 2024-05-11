«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تخشى استهداف جنودها في ميناء ساحل غزة الخاص بالمساعدات

قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن الرصيف البحري الأمريكي القريب من غزة، الذي يمثل خط إمداد للمساعدات الإنسانية، وتصفه الولايات المتحدة بأنه خط بديل، لكنه لا يعوض دخول المساعدات من المعابر البرية، خصوصًا معبري رفح وكرم أبو سالم، لافتًا إلى أن هذا الرصيف البحري تعرض للكثير من التقلبات والعراقيل طوال فترة إنشائه.

تعطل العمل على ميناء غزة الأمريكي

أشار «جبر» خلال مراسلته للقناة، إلى أن الجيش الأمريكي عمل على إنشائه قبالة ميناء أشدود، وتعطل العمل فيه أحيانًا بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة، وأعلن الجيش الأمريكي مؤخرًا، أنه انتهى بالفعل من بناء الرصيف، وأن هناك سفينة مساعدات في قبرص تحمل كم كبير من المساعدات، تحركت حتى تقابل الميناء في المنطقة التي سينتقل إليها بالقرب من ساحل غزة.

وتابع: «المشكلة الحالية هي أن الولايات المتحدة لا تريد أن يشغل جنودها هذا الرصيف، قامت ببنائه بتكلفة 38 مليون دولار، لكنها لا تريد أن تشغله، لأن الولايات المتحدة تخشى أن يكون جنودها هدفًا للهجمات في الشرق الأوسط، هجمات الجماعات التي تصفها أمريكا بأنها موالية لإيران».