الصور الأولى لحفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل 

يحتفل حاليا الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بحفل زفاف ابنته فرح في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد.

انطلاق حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

وحرص العروسان على التقاط الصور التذكارية، وذلك قبل دقائق قليلة من بدء حفل الزفاف، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري.

عقد قران ابنة مصطفى كامل

وكان مصطفى كامل احتفل بعقد قران ابنته قبل أيام قليلة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور حمادة هلال وأشرف زكي.