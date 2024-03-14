مصطفى كامل: لم أغضب من محمد فؤاد.. وعمرو دياب مؤسسة لم يصنعها أحد

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن علاقته بالفنان محمد فؤاد بعدما وصفه الأخير بـ«الواد مصطفى» أثناء الإدلاء بتصريحات عنه ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، كما أبدى رفضه لما قاله الملحن والمطرب عمرو مصطفى عن الفنان عمرو دياب.

فؤش حبيبي

وقال كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «لا أغضب من محمد فؤاد ولم يغضبني تصريح محمد فؤاد، لما بنتقابل مع بعض مش حاسين بسننا، فؤش حبيبي، هو بالأخص مقرب إليّ».

وتابع: «لست غاضبًا منه بعد الذي حدث في أغنية خدني الحنين، كتب اسم شاعر غيري وهو أيمن بهجت قمر، وهو الآن كل يوم في بيتي، نجلس في بيتي أكثر من الخارج، وعفا الله عما سلف، كنت حزينا من قبل، لكني قد نسيت هذا الموضوع، فقد مرت سنوات طويلة عليه».

أرفض تصريحات عمرو مصطفى بشأن «الهضبة»

وتطرق كامل، في حواره إلى تصريحات عمرو مصطفى حول الفنان عمرو دياب، وقال: «عمرو دياب مؤسسة لا يصح لأحد أن يقول إنه من صنع عمرو دياب، لحنت له الملاك البريء، هل يمكنني القول بأنني صنعته؟! لا بالطبع».

وأشار إلى أنه يرفض التصريح الذي أدلى به عمرو مصطفى بأنه من صنع عمرو دياب: «لا يصح أن يستأثر أي شخص بصناعة عمرو دياب، وعمرو مصطفى مبدع ولحن للكثيرين، وأنا أحب عمرو دياب وأحب عمرو مصطفى».

مصطفى كامل: رفضت أن يكون ابني عضوًا عاملًا في «الموسيقيين»

وقال مصطفى كامل، إنه رفض أن يكون ابنه عضوًا عاملًا في الموسيقيين، متابعًا: «يجد أن يتعب ويجد في عمله»، لافتًا إلى أنه عندما خضع للامتحان أو للاختبار قد تنحى عن وجوده في اللجنة كرئيس لها وهو ما أثبته في محضر الجلسة، وخرج وذهب إلى مكتبه الشخصي في أعلى النقابة.

وأضاف كامل، أنه قد رفض أن يكون ابنه عضوًا عاملًا وطلب أن يكون عضوًا منتسبًا، لافتًا إلى أنه بعد الاختبار قال له أعضاء اللجنة حرام أن يحصل ابنك على عضوية بالانتساب فهو يستحق أن يكون عضوًا عاملًا.

وتابع: «لا يصح أن يشكك أحد فيه، أنا راجل شريف جدًا، واللجنة كلها حدثته عن فتحي ابنه، وكان في هذه اللجنة فنانة كبيرة مثل نادية مصطفى وحلمي عبدالباقي والدكتور أحمد أبو المجد والدكتور علاء سلامة، كلهم قد حدثوه أنه يستحق أن يكون عضوًا عاملًا، فقلت لهم والله لن يحصل عليها، وأصر على أن يكون عضوًا منتسبًا، حتى يتعب ويشقى ثم يُعرض على لجنة عندما لا أكون موجودًا في النقابة».