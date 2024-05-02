بعد عقد قرانها اليوم.. معلومات عن ابنة الفنان مصطفى كامل

بإطلالة مميزة، تحمل عامات السعادة والفرحة، خطفت ابنة الفنان مصطفى كامل أنظار الجميع في عقد قرانها في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والعائلتين، إذ كانت مرتدية فستانا أبيض طويل، منقوشا بالتطريز الخفيف.

معلومات عن ابنة مصطفى كامل

حضر عقد القران بعض نجوم الوسط الفني وكان في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحمادة هلال، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير معلومات عن ابنة الفنان مصطفى كامل وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تدعى فرح

- درست كلية الإعلام

- تمت خطبتها في عام 2021

- زوجها يعمل قبطانا بحريا ويدعى يوسف عبدالحكيم

- اقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء في فيلا مصطفى كامل بالمهندسين

- يقام حفل زفافها خلال الأيام القليلة القادمة

خطوبة ابنة مصطفى كامل

وخلال حفلة الخطوبة نشر المطرب مصطفى كامل مقاطع فيديو عديدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، والفيديوهات القصيرة «تيك توك»، وظهر معها وهو يرقص في حفل خطوبتها، معربا عن مدى سعادته بها.

وفي حفلة الخطوبة ارتدت العروسة فستان قصير لامعا وكان الفستان من تصميم أحمد رجب، أما الميك أب بلمسات زهرة، ومصفف الشعر الذي وضع «هيد بيس» ملائمة لها هو ديفيد وماجد، أما ديكور حفلة الخطوب فكانت من تصميم أرتيكا، والمصور الفوتوغرافي، فيينا.

وفي الأيام الماضية حضر مصطفى كامل، حفل زفاف عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد، الذي أقيم بأحد الفنادق في منطقة وسط البلد، والذي حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.