«القاهرة الإخبارية»: منظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية لم يعد لها وجود

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن أفق التصعيد ما زال مستمرًا في الجنوب اللبناني، حيث نفذ حزب الله 6 عمليات بإتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، استخدموا فيها الصواريخ، والعديد من الأسلحة في مناطق عسكرية، التي تم استهدافها عدة مرات قبل ذلك.

القبة الحديدية لم تعد موجودة على الإطلاق

أشار «سنجاب»، خلال مراسلته للقناة، أن ما حدث يكشف أن منظومة اعتراض الصواريخ «القبة الحديدية» في الجانب الإسرائيلي، لم يعد لها وجود على الإطلاق على الحدود الجنوبية اللبنانية، منوهًا بأن يوم أمس شهد إطلاق الصواريخ التي تجاوزت 120 صاروخًا أطلقت من الجنوب اللبناني، مستهدفة أهداف عسكرية إسرائيلية، أبرزها مستعمرة كريات شمونة، التي استهدفت بعشرات الصواريخ دون صدها.

وواصل: «فكرة عودة المستوطنين إلى الشمال الإسرائيلي مستبعدة، حتى لو تم التوصل إلى إتفاق هدنة في قطاع غزة، سينعكس بهدنة في الجنوب اللبناني، لكن المستوطنين لن يأمنوا لدولة الاحتلال، وفقًا للتقديرات التي يتم متابعتها في لبنان إلا بانسحاب حزب الله لمسافة 10 كليومترات من الحدود الجنوبية اللبنانية، وهذا ما يرفضه حزب الله بشدة، طالما أن هناك إحتلال إسرائيلي لعدد من البلدات اللبنانية».