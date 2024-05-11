عشرات الشهداء والمصابين في قصف مدفعي وصاروخي على غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى حرب الإبادة الجماعية التى تشنها على الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة لليوم الـ219 على التوالى، حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فى قصف صاروخى ومدفعى لطائرات الاحتلال الحربية والمدفعية على منازل المواطنين فى مناطق مختلفة من القطاع، ووصلت جثامين 24 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، عقب قصف الاحتلال مناطق عدة وسط القطاع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن مدفعية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف على حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الذى يتعرض لليوم الثالث على التوالى لقصف صاروخى ومدفعى كثيف، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء، دون تمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم بسبب كثافة القصف، كما استهدفت مدفعية الاحتلال حى الصبرة وسط مدينة غزة بعشرات القذائف، ما أدى إلى تضرُّر المنازل بشكل كبير.

واستشهد 7 مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، وما زال هناك مفقودون تحت الأنقاض جرَّاء استهداف طائرات الاحتلال عشرات المنازل فى جباليا، شمال غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف فى شارع السكة والمنطقة الشرقية، ما أدى إلى اشتعال النيران فى الممتلكات.

وشن طيران الاحتلال الحربى غارة على منزل فى محيط مقبرة بيت لاهيا، شمال غزة، وأخرى فى محيط نادى بيت لاهيا، كما استشهد صحفى فلسطينى وزوجته وابنه فى قصف استهدف منزله.

وارتكب الاحتلال 6 مجازر أخرى ضد العائلات فى قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 39 مواطناً، وإصابة 58 آخرين، وهذه الحصيلة هى ما وصل إلى المستشفيات، بينما ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.

وفى رفح، جنوب القطاع، قصفت طائرات الاحتلال حى السلام، ومحيط معبر رفح، وذلك قبل أن تجبر قوات الاحتلال الإسرائيلى النازحين على إخلاء مناطق جديدة فى مدينة رفح. وطالب جيش الاحتلال، عبر منشورات ألقاها من الطائرات، السكان والنازحين بضرورة إخلاء منطقة رفح، ومخيمات رفح، والشابورة، وأحياء: الإدارى، الجنينة، وخربة العدس، فى بلوكات 6، 7، 8، 9، 17، 25، 26، 27 و31، بحجة أنها مناطق قتال خطيرة.

إسرائيل تواصل غلق المعابر

ويواصل الاحتلال إغلاق معبرَى رفح البرى عبر الحدود مع مصر، وكرم أبوسالم التجارى الوحيد فى قطاع غزة، ما أدى إلى توقف كامل لحركة تنقل المسافرين، خصوصاً المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالى القطاع فى المناطق الجنوبية والشمالية، وتسبب بتفاقم الوضع الإنسانى المتدهور، وسط تخوفات من مجاعة وخطر حقيقى.

ويُعد معبر رفح البرى شريان الحياة لأبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والمنفذ البرى الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وهذا التوغل وإحكام السيطرة عليه يعنى الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية.

جنوب أفريقيا تطالب «العدل الدولية» بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين

من جانبها، طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولى بعدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة فى قطاع غزة، فيما دعت فرنسا دولة الاحتلال إلى وقف عمليتها العسكرية فى رفح بلا تأخير، لأنها تهدد بالتسبب بوضع كارثى لسكان قطاع غزة.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان لها، سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف تلك العملية العسكرية بلا تأخير، والعودة إلى مسار المفاوضات الذى يُعد السبيل الوحيد الممكن من أجل الدفع نحو إطلاق الرهائن فوراً والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة أن عملية كهذه تهدد بالتسبب بوضع كارثى للسكان المدنيين فى غزة الذين سبق لهم أن نزحوا مرات عدة، كما دعت قوات الاحتلال إلى إعادة فتح معبر رفح نحو مصر فوراً لأهميته فى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والسماح للأشخاص الأكثر ضعفاً بمغادرة قطاع غزة.

وتجاوزت حصيلة أعداد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة منذ يوم السابع من أكتوبر الماضى 35 ألفاً، علاوة على قرابة 79 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال، فى حصيلة غير نهائية، نظراً لوجود آلاف الجثث ما زالت مفقودة تحت الركام.

واعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة اعتقلها الاحتلال كرهينة، وأسرى سابقون، ونقلت «وفا» عن هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادى الأسير، أن الاعتقالات توزعت على محافظات جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، وقلقيلية، والقدس، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة أثناء الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة فى منازل المواطنين، ومصادرة المركبات.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات خلال الـ7 أشهر الماضية إلى نحو 8680، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، كما أخطر الاحتلال مزارعين بوقف العمل فى أراضيهم ببلدة نحالين غرب بيت لحم، دون العودة إليها، وصعّدت من اعتداءاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم فى نحالين قبل يومين بهدم مجمع تجارى يشمل ورشة حدادة، ومحلاً للألمنيوم، ومطعماً وجراجاً لتصليح المركبات.