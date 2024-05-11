«القاهرة» تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر أبلغت كل الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

من جهة أخرى وجّه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى الشقيق فى أزمته، والتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأكد «المصيلحى»، فى بيان أمس، أن مصر بذلت جهوداً دؤوبة لدعم أهالى قطاع غزة بإرسال مساعدات إغاثة عاجلة لهم فى ظل الأوضاع الراهنة التى يعيشونها، مشيراً إلى أن ذلك يأتى تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية على استمرار الدور العظيم لمصر، كاشفاً أن حجم ما قدمته من مساعدات بلغت نسبته 80% وأكثر من إجمالى تلك المساعدات التى دخلت إلى غزة.

من جانبه، قال اللواء أحمد فتحى، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إن اللجنة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بصدد تنفيذ المرحلة الأولى من المساعدات الجوية لسكان القطاع، مضيفاً أنه وصلت، أمس الأول، طائرة من أصل 4 طائرات مساعدات متوقع وصولها تباعاً محملة بـ5 آلاف خيمة سعة كل خيمة 16 فرداً بإجمالى 80 ألف فرد.

وأشار «فتحى» إلى أن إجمالى ما تم تقديمه من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية حوالى 615 طناً حتى تاريخه عبارة عن 23 ألف بطانية، و16 ألف مرتبة، و13 ألف خيمة، و6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار، و5 آلاف حصيرة نوم، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لـ30 ألف أسرة.

وأوضح نائب رئيس اللجنة، أنه بناء عليه واصلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أقصى جهودها لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بوصفها واحدة من أهم الجهات المانحة.