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الاحتلال يقصف مربعا سكنيا في رفح الفلسطينية ويوقع عشرات الشهداء والمصابين

كتب:

أحمد العانوسي
07:35 ص | الجمعة 15 ديسمبر 2023
جيش الاحتلال - أرشيفية

جيش الاحتلال - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير في رام الله وتصادر سيارات فلسطينية، كما تقصف القوات مربعًا سكنيًا في رفح الفلسطينية ويوقع عشرات الشهداء والمصابين. 

كما نقلت القناة عن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة ضابطين وجنديين في معارك غزة.

وفي سياق آخر، أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قلقه إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، مضيفًا أن حجم العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لم يسبق لها مثيل.

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بقلم أحمد العانوسي