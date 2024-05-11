«ذوو الهمم».. خدمات متميزة بقطاع الكهرباء

تولى الدولة اهتماماً وعناية كبيرين بالمواطنين من أصحاب الهمم، حيث تعتبر مصر من أبرز الدول التى يُشار إليها فى العمل الاجتماعى بوجه عام، ورعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم بوجه خاص، وتُعد مصر نبراساً للكثير من الدول الأخرى فى تمكين ذوى الهمم، وذلك انطلاقاً من القناعة التامة والإيمان الكامل بأن الأشخاص أصحاب الهمم، بما لديهم من قدرات وإمكانيات، إذا ما توافرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعاية والفرص المتكافئة، سيتمكنون من المشاركة بفاعلية، جنباً إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.

وفى ما يتعلق بجهود تمكين ذوى الهمم فى قطاع الطاقة والكهرباء، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة عدداً من التطبيقات لخدمة أصحاب القدرات الخاصة لتعظيم الاستفادة من قدراتهم، فى إطار التوجّه الأوسع نحو الاستثمار فى البشر، من خلال إبراز وتعظيم المسئولية المجتمعية فى توفير تقنيات حديثة، تخدم شريحة كبيرة من أبناء الوطن، حيث تتيح وزارة الكهرباء الكثير من المعلومات عن خدمات الطاقة، وكيفية الحصول عليها، عن طريق لغة الإشارة، لخدمة ذوى الإعاقة السمعية، والتسجيلات الصوتية فى برنامج المكفوفين، مع إتاحة تلقى الشكاوى والاستفسارات الخاصة بخدمات الكهرباء من خلال برنامج خاص، يتيح للأشخاص من ذوى إعاقات التخاطب أو السمع، الاتصال بجهات الخدمات العامة فى الدولة.

كما عمدت وزارة الكهرباء إلى تطوير بعض مراكز الخدمة بالفروع والشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء، مع مراعاة المواصفات القياسية المطلوبة، لسهولة حركة الكراسى المتحركة، والحصول على خدمات الكهرباء بكل يُسر وسهولة، كما يجرى العمل على تطوير المزيد من الخدمات الأخرى.