تامر حسني يقدم ديو غنائي مع مصطفى قمر في حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

وصل منذ قليل الفنان تامر حسني، إلى حفل زفاف ابنة مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، المقام في أحد الفنادق الكبرى، بمنطقة وسط البلد وسط حضور العديد من نجوم الفن.

وقدّم تامر حسني فور وصوله دويتو مع مصطفى قمر، في أغنية «حبيب حياتي» ثم استكمل تامر حسني فقرات الحفل بأغنية «حلو المكان».

ووصل منذ قليل كل من محمد رجب، ومصطفى قمر، وبشرى، ومدحت صالح، وأيمن عزب، وصبري فواز، وبشرى، ونادية مصطفى، وحلمي عبد الباقي، وحميد الشاعري، وحسام حسني، ومحمد محيي، وتامر حسني، وإدوارد.

وكان مصطفى كامل احتفل بعقد قران ابنته، قبل أيام قليلة ماضية، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور حمادة هلال، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.