بسمة بوسيل تطرح أول أغنية رسمية.. من إنتاج تامر حسني

طرحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أول أغنية رسمية لها، والتي تحمل اسم «البدايات»، وهي أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع ومكس فهد مستر مصطفى رؤوف.

وكتبت بسمة بوسيل مع إعلانها عن الأغنية عبر إنستجرام: «البدايات أجمل بص حواليك وأسأل، اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، إن شاء الله تعجبكم مستنية رأيكم على فكرة الأغنية دي بتاعة تيمو (تامر حسني)، و لما قلتله إني عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة إنه يديهالي».

وعلق تامر حسني -طليق بسمة بوسيل- على التدوينة التي نشرتها بسمة قائلًا: «الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم ألف مليون مبروك وغنيتيها غُنا عظيم بجد أيوا أنا المدرب والمنتج، بس إحساسك هو الموضوع كله، كل سنة وأنتي طيبه ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات، شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف مبرووك يا بسووم».