بعد تعاونهما في «البدايات».. هل عاد تامر حسني إلى بسمة بوسيل؟

تساؤلات عدّة دارات بين جمهور السوشيال ميديا بعد طرح الفنانة بسمة بوسيل، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «البدايات»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من أنتاج طليقها تامر حسني.

أغنية بسمة بوسيل الجديدة

وأعلنت بسمة بوسيل عن الأغنية عبر حسابها بموقع «إنستجرام» قائلة: «اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع .. إن شاء الله تعجكم.. مستنية رأيكم على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلت له عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة أنه يديهالي Thank u ya temo so much this means a lot to me».

تامر حسني يرد على بسمة بوسيل

ليرد عليها تامر حسني: «الدنيا كلها متغلاش عليك يابسوم ألف مليون مبروك وغنتيها غنا عظيم بجد أيوا أنا المدرب والمنتج، بس أحساسك هو الموضوع كله، كل سنة وأنت طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات، شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر، والملحن الكبير محمد يحيى، والموزع فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف».

ردود تامر حسني وبسمة بوسيل جعلت الجمهور يتساءل هل عاد الثنائي مرة أخرى؟ متمنيًا أن تكون عودتهما قد حدثت بالفعل من أجل أبنائهما.