رئيس بلدية رفح الفلسطينية: 500 ألف نزحوا داخليا ولا توجد منطقة امنة

كشف الدكتور أحمد صوفي، رئيس بلدية رفح الفلسطينية، آخر تطورات الأوضاع هناك قائلا: «كلما مر الوقت يزداد الضغط والإرهاب والحرب المجنونة على الشعب الفلسطيني، تم قفل مربعات كبيرة في بلدة رفح بالذات في الشوكة وحي السلام والجنينة، والآن لليوم الحماس على التوالي يتم إغلاق معبر رفح ويمنع دخول المساعدات سواء الغذائية أو الدوائية أو الوقود».

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه مرت 5 أيام دون مساعدات، والمستشفيات مهددة بالخروج من الخدمة وجفاف الآبار ومحطات التحلية.

وحذر من مغبة استمرار الوضع القائم وتسببه في كارثة إنسانية كبيرة قائلا: «توجد مجاعة وعطش شديد، وعدم القدرة على علاج المرضى، ورفح الفلسطينية تتجه إلى كارثة إنسانية جديدة، لا توجد أي منطقة آمنة، ونعاني من القصف الممنهج وتدمير البيوت، والآن يتم قصف وسط رفح بالمدفعية، ونحو 500 ألف نزحوا داخليا».

ووجه رسالة للعالم، قائلا: «عاملونا مثل البشر، لنا حق في الحياة عليكم مراعاته».