اللواء نصر سالم لـ«قصواء الخلالي»: وجود إسرائيل في رفح الفلسطينية غير شرعي

قال اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، إن وجود إسرائيل في معبر رفح الفلسطينية غير شرعي، وتنظيم العمل به يخضع لاتفاقية بين 3 أطراف، مصر وفلسطين والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تواجدها بصورة منفردة الآن، مخالف تماما للاتفاقيات، وهو ما رفضته مصر.

ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، بأن مصر جاهزة، وقواتها على أعلى درجات الاستعداد، وتمتلك قدرات عسكرية كاملة، أكبر مما لدى العدو، مؤكدا أن أمن مصر القومي مُصان باستراتيجية الردع، والعدو يعلم ما لدى مصر من قدرات للدفاع عن أرضها.

وأوضح أن إسرائيل اتخذت قرار شن عملية رفع الفلسطينية ولا رجعة فيه، وما يعطلهم في هذا الأمر، عدم معرفتها أماكن الرهائن وكيفية استخراجهم واستخلاصهم بالشكل العسكري، إضافة إلى قلقهم من المقاومة التي ستواجههم حال الدخول، وأن إسرائيل غير قادرة حتى الآن على تحديد أماكن الرهائن، وهذا ما يُحجم الكيان الصهيوني.