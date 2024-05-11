«القاهرة الإخبارية»: جالانت يعقد جلسة نقاش استراتيجي بشأن رفح الفلسطينية دون نتنياهو

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، عقد هذا الأسبوع جلسة نقاش استراتيجي بشأن رفح الفلسطينية دون بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما أدى لمواجهة حادة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أن المناقشات الاستراتيجية كانت تجرى خلال الحرب لكن نتنياهو غضب من جالانت لأسباب شخصية، منوهة بأن المواجهة بين نتنياهو وجالانت حدثت قبل أيام خلال اجتماع حضره كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.