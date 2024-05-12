بايدن عن الهدنة في غزة: يمكننا وقف إطلاق النار «غدا» بشرط وحيد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن وقف إطلاق النار ممكن في الحرب الدائرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، إذا تم الإفراج عن المحتجزين الذين تحتجزهم الفصائل في قطاع غزة، بحسب ما نشرت شبكة الإذاعة الأمريكية CNN.

حديث الرئيس الأمريكي

وأوضح بايدن، خلال حديثه في حفل لجمع التبرعات بمنزل مدير تنفيذي سابق في شركة مايكروسوفت خارج سياتل بولاية واشنطن يوم السبت، وفقا للصحفيين الموجودين في الغرفة: «كما قلت، الأمر متروك لحماس، إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك، فيمكننا إنهاء الأمر، ويبدأ وقف إطلاق النار غدا».

وأضاف أمام حشد من نحو مائة شخص: «قالت إسرائيل إن الأمر يعود إلى حماس، إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك، يمكننا إنهاء الأمر غدا»، وذلك بعدما تجنب بايدن الحديث في هذا الموضوع خلال 3 مناسبات مماثلة.

تهديد بايدن لدولة الاحتلال

وأثار بايدن هذه القضية بعدما حذر دولة الاحتلال من أنه سيتوقف عن تزويدها بقذائف مدفعية وأسلحة أخرى، إذا هاجمت قواتها مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، معربا عن أسفه لسقوط قتلى مدنيين بقنابل أمريكية.

وخرج بايدن في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية، في ساعة متأخرة من الأربعاء للحديث عن شروط دعم بلاده لإسرائيل، مؤكدا أنه سيوقف إرسال الأسلحة أمريكية الصنع إلى إسرائيل.

واعترف بايدن في حديثه، بمقتل الكثير من الأبرياء من جانب دولة إسرائيل، قائلا: «لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المراكز السكانية».