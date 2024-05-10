محمود مسلم: «7 أكتوبر» هدمت نظريات الأمن الإسرائيلي.. وازدواجية بايدن غريبة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن السابع من أكتوبر أكد للعالم أجمع أن هناك فرقا بين الأمن والأمان، فإذا كان الحديث عن أمن إسرائيل فالحقيقة أن الأمان أفضل لها، وهذا ما جربته مع مصر عندما تم توقيع اتفاقية السلام، فعاش الشعبان في أمان.

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على قناة «الغد»، أنه طالما تعتمد تل أبيب على الآلة العسكرية ونظريات الأمن الإسرائيلي، والتي هدمت يوم 7 أكتوبر، فلا ضمان للشعب الإسرائيلي ولا لغيره للاستقرار.

السابع من أكتوبر أعادت القضية الفلسطينية للسطح

وتابع: «إذا كانت هناك ميزة وحيدة للسابع من أكتوبر فهي ميزة أنها أعادت القضية الفلسطينية مرة أخرى على السطح، أخرجتها من منطقة النسيان إلى منطقة الظهور مرة أخرى، كما أن كثيرا من الشباب ليس فقط في المنطقة العربية ولكن العالم أجمع، بدأ يعرف القضية الفلسطينية بعدما تناست الفترة الماضية».

وأشار إلى أنه يجب وجود ضغط أوروبي بالتوازي مع الأمريكي على إسرائيل لإقرار الهدنة، فهذه المشكلة لن تحل إلا بسلام شامل وعادل بين الدولتين، والعالم أصبح أكثر قناعة بذلك.

بايدن لديه ازدواجية غريبة

ولفت إلى أن تصويت الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين خطوة في إقرار دولة فلسطين، و«بايدن» لديه ازدواجية غريبة فهو يسمع آهات الطلاب بالجامعات صباحا، فيتأثر ويتخذ قرارات متضامنة قليلا مع المدنيين في فلسطين بينما ليلا يستمع إلى الجالية اليهودية فيتخذ قرارات مساندة للعدوان الإسرائيلي.

وأكد أن نتنياهو لن يقر الهدنة إلا بضغط أمريكي واضح وصريح، لذلك مصر ضغطت على أمريكا لأنها قد تنقض معاهدة السلام إذا استمر هذا التعنت وهذه الغطرسة.