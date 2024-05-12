يتميز مولود برج العقرب بشخصية قيادية حكيمة ويعشق عمله ويجيده ويحرص دائماً على تقديم أفكار مميزة، كما يتميز بالثقة بالنفس، ويحرص دائماً على تحقيق العدل بين الناس لذلك فهو محبوب من الجميع.

ومن مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، والفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، والمطربة النجمة فيروز، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأحد 12-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أن حرصك الدائم على تطوير أفكارك جعلك فى المقدمة دائما ومثلا أعلى لزملائك طوال الوقت، والمفضل بين رؤسائك دائما.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، فإن إنصاتك لشريك حياتك ساعد على تقوية وتطوير علاقتك به، وجعل حياتك هادئة ورومانسية وحولك لمثل أعلى بين الأزواج.