«زراعة الإسكندرية» تنظم ملتقى توظيفيا لتوفير فرص عمل للطلاب والخريجين

نظمت كلية الزراعة في سابا باشا بجامعة الإسكندرية، الملتقى التوظيفي السنوي للكلية اليوم، بمشاركة الشركات والمؤسسات الزراعية التي توفر تدريبا وفرص عمل لطلاب وخريجي الكلية في جميع المجالات الزراعية.

توفير فرص عمل للطلاب والخريجين

وفي كلمته، رحب الدكتور أحمد عبد الفتاح القائم بأعمال عميد الكلية، بالحضور، مؤكدا حرص الكلية على عقد الملتقى سنويا لربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تواجد العديد من الشركات الزراعية لمساعدة الطلاب في تقديم السيرة الذاتية، وتوفير فرص عمل لهم في المجالات الزراعية المختلفة، فضلا عن تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل والتوجيه والتوعية للطلاب والخريجين لتطوير القدرات والمهارات لديهم.

توفير الخدمات للمجتمع

وأكدت الدكتورة إيمان عياد القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية على مشاركة الشركات المميزة في فعاليات الملتقى لتقديم فرص لتدريب الطلاب ووظائف للخريجين في مجالات متنوعة، لافتة إلى دور الكلية في توفير خدمات للمجتمع المحيط.

ندوات على هامش ملتقى التوظيف

وشهد الملتقى تقديم ندوتين، الأولى بعنوان المراحل الفسيولوجية في محصول العنب المتحدث، تحدث فيها المهندس محمد مازن استشاري زراعة العنب في مصر، والندوة الثانية بعنوان الإدارة المتكاملة لمكافحة دود الحشد الريفية ألقاها الدكتور محمد النشرتي عبد العال باحث بمركز البحوث الزراعية.