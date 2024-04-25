مجلس جامعة الإسكندرية يصدر 8 قرارات.. ترقيات وبرامج تدريب ومذكرة تفاهم

ناقش مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، استعدادات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ نهاية مايو المقبل لنحو 200 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

كليات الجامعة تتصدر مراكز متقدمة في تصنيف QS العالمي

وهنأ رئيس الجامعة كليات الجامعة التي تصدرت مراكز متقدمة في تصنيف QS العالمي لعام 2024، وكرم المجلس عمداء كليات الآداب والعلوم والطب والصيدلة والهندسة والطب البيطري ومعهد الدراسات العليا والبحوث، حيث احتلت كلياتهم مراكز متقدمة في أكثر من تخصص فرعي.

قرارات مجلس الجامعة

وافق المجلس على عدة قرارات تخص كليات الجامعة، ومنها:

- إطلاق أسماء أعضاء هيئة التدريس على مدرجات وقاعات كلياتهم أو معاهدهم.

- تخصيص مقر لمدرسة بمحافظة الإسكندرية تقوم كلية التربية بتشغيلها من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية.

- تدريب 7 من أعضاء هيئة التدريس منتسبى جامعة إنجامينا بدولة تشاد في رحاب جامعة الإسكندرية.

- إنشاء برنامج ماجستير مهني في كيمياء مستحضرات التجميل بالتعاون بين كلية العلوم وكلية الصيدلة بنظام الساعات المعتمدة.

إنشاء ماجستير مهني في كيمياء الغذاء بكلية العلوم

- إنشاء ماجستير مهني في كيمياء الغذاء بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة.

- إدراج مركز التميز لأبحاث الطب التجديدى ضمن المراكز التي يتم من خلالها التقدم لامتحان American Board Of Regenerative Medicine

- توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة Lovely Professional University بالهند، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية «كلية التربية النوعية» وجامعة ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

- ترقية 10 من أعضاء هيئة التدريس لوظيفة أستاذ، و3 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 21 مدرسا، ومنح 46 درجة دكتوراه و44 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.