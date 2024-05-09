مكتبة الإسكندرية تنظم زيارة ميدانية إلى جامعة العلمين الدولية للطلاب الأفارقة

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، زيارة ميدانية للطلاب الأفارقة المشاركين في برنامج «الشباب الأفارقة من أجل التنمية» لجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم 8 مايو 2024.

تعرف الطلاب الأفارقة الذين يمثلون دول السودان وجنوب السودان ونيجيريا ومصر، خلال الزيارة على جامعة العلمين الدولية، ومراحل إنشائها، والبرامج الدراسية المختلفة بها، والخطط المستقبلية للجامعة في إنشاء برامج دراسية جديدة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتطور التكنولوجي.

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين الدولية للشؤون الأكاديمية، على اهتمام الجامعة بفتح آفاق التعاون مع الطلاب الأفارقة، وحرصها على اتخاذ جميع المعايير لضمان التميز في التعليم والبحث العلمي والتطوير والابتكار.

جولة داخل المعامل والورش

أجرى فريق عمل الجامعة باصطحاب الشباب جولة داخل المعامل والورش المختلفة، ومنها معامل الكيمياء والصناعات الدوائية والفيزياء والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي والفنون والتصميم.

بناء شبكات من التواصل العلمي والثقافي

تمّ التواصل بين الطلاب الدارسين بالجامعة والطلاب الأفارقة في مختلف المجالات الدراسية، لبناء شبكات من التواصل العلمي والثقافي بينهم في المستقبل.