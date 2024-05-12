تعاون مشترك بين جامعتي مصر للمعلوماتية والشارقة لتطوير البحث العلمي

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن تعاون مشترك مع جامعة الشارقة، لتطوير البحث العلمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم.

جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفد من جامعة الشارقة

جاء ذلك خلال استقبال جامعة مصر للمعلوماتية، الدكتور حميد مجول النعيمي رئيس جامعة الشارقة والوفد المرافق له، في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز العلاقات وبحث سبل التعاون المشترك.

ورحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية والعمداء، بالدكتور حميد مجول النعيمي رئيس جامعة الشارقة، وجميع الوفد المرافق له، واستعرضت التوجهات الاستراتيجية للجامعة الساعية إلى تمكين منظومة التحول الرقمي ودعمها بكوادر شابة مؤهلة بأعلى المعايير العلمية والعملية القائمة على تطوير المهارات، بما يتواكب مع متطلبات المستقبل.

وأشارت الدكتورة ريم بهجت إلى أنَّ جامعة مصر للمعلوماتية ركزت منذ نشأتها على الجودة والتميز، إذ أسست بنية تقنية متطورة في الإدارة والتعليم، فضلاً عن أنها استقطبت هيئة تعليمية وإدارية تضم كفاءات وخبرات متميزة في مختلف المجالات وثقافات عالمية متنوعة.

وأبدى وفد جامعة الشارقة، سعادته بالتواجد في مقر جامعة مصر للمعلوماتية - كونها من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وهو ما يتوافق مع طبيعة سياسة ورؤية جامعتهم.

جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كليات جامعة مصر للمعلوماتية

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.