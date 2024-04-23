رئيس جامعة مصر المعلوماتية: الذكاء الاصطناعي مهم للسوق الحالية والمستقبلية

قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية إنَّ الدولة أنشأت جامعة مصر المعلوماتية للاهتمام بالتخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، إذ أدركت أن هذه التخصصات مناسبة للسوق الحالية والمستقبلية.

تطور الذكاء الاصطناعي

وأضافت رئيس جامعة مصر المعلوماتية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الذكاء الاصطناعي ليس جديد ولكنه تطور آخر فترة بشكل كبير سواء على مستوى الأجهزة والتقنيات والبرمجيات التي أدت الفرصة لظهور الكثير من التطبيقات.

وتابعت أنَّ الطلبة في هذه الجامعة متخصصون، إذ يتخرجون كصانعين لهم منتج في هذه المجالات، ولهم تداخل في هذه التقنيات أو في البرمجيات، مشيرة إلى أن مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الذي تم استضافته الأيام الماضية من أكبر وأهم المؤتمرات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في أوروبا، من حيث الأعداد التي تشارك به، والتنوع بين أكاديميين وباحثين وعلماء وبين المتخصصين والمهنيين في الصناعة.