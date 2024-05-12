«السياحة» تفتح المتاحف مجانا أمام الزوار في اليوم العالمي للمتاحف

أعلن المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، فتح المتاحف التابعة وعددها نحو 42 متحفا للزيارة بالمجان للزائرين المصريين بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

رفع الوعي الأثري

وقال الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنّ قرار فتح المتاحف للزيارة مجانا للزائرين في احتفالية اليوم العالمي للمتاحف، يأتي في في إطار استراتيجية قطاع المتاحف المصرية للمشاركة في جميع الفعاليات والمناسبات التراثية والثقافية المحلية والدولية، ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وأضاف في بيان صحفي لوزارة السياحة اليوم، أنّه يمكن لزوار المتاحف في يومها العالمي المشاركة في الجولات الإرشادية للزائرين مجانا، للتعرف على كل متحف وما يحتويه من مقتنيات أثرية فريدة، موضحا أنّ اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي ينظمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام 1977.

وأشار إلى أنّ الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف هو إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع، لافتا إلى أنّ المجلس الدولي للمتاحف اختار موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف هذا العام ، وموضوع هذا العام هو «المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي»، ما يؤكد الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.

من جهته، أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف في المجلس الأعلى للآثار، أنّ جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار، تنظم عددا من المعارض الأثرية والفنية المؤقتة، والأنشطة والفعاليات من جولات إرشادية، وندوات، وورش تعليمية وفنية للزائرين بما يتناسب مع مختلف فئاتهم المجتمعية والعمرية، بهدف تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة ورفع الوعي السياحي والأثري لديهم، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية اجتماعية تعليمية توعوية.